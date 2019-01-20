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Син Шумахера став пілотом Ferrari

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Мік може взяти участь в тестах Ф-1 - фото 1
Мік може взяти участь в тестах Ф-1 / XSPORT.ua

Ferrari підтвердила підписання контракту з 19-річним пілотом Міком Шумахером, який приєднався до Академії команди.

Син легендарного гонщика Міхаеля Шумахера з низкою інших пілотів допомагатиме "Феррарі" готуватися до нового сезону.

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Крім того, раніше повідомлялося, що Мік може взяти участь в тестах Ф-1, які проходять протягом сезону. Шумахер-молодший в 2018 році виграв чемпіонат Формули-3, а в 2019 ганятиме в Формулі-2. У разі вдалого сезону Міка у Ф-2 він може розраховувати на місце в "Хаас" або "Заубері", які тісно співпрацюють з "Феррарі".

Син Шумахера став пілотом Ferrari - фото 302379
Син Шумахера став пілотом Ferrari

Нагадаємо, 3-го січня легендарному гонщику "Формули-1" Міхаелю Шумахеру виповнилося 50 років, а "Феррарі" на честь такої дати відкрила у себе на базі тематичну виставку з болідами, нагородами та іншими речами, які пов'язані з німецьким пілотом.

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Джерело: xsport
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