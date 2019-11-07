На твоєму боці 23, 24 серія: дивитись онлайн фінал серіалу 2019

Перший сезон серіалу "На твоєму боці" завершився! 7 листопада на каналі ТРК "Україна" вийшли фінальні 23 та 24 серії захопливої драми. Дивіться онлайн нові епізоди та дізнайтесь розв'язку телеісторії!

Серіал "На твоєму боці" – українська адаптація популярного турецького серіалу "Ціна пристрасті". Історія успішної лікарки-нейрохірурга Анастасії Стрілецької, яка випадково стає свідком умисного вбивства та потрапляє в небезпечні перипетії, стала справжнім хітом телебачення і в Україні.

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З одного боку, це кримінальна драма, а з іншого – дуже лірична мелодрама, наголошують автори серіалу. У центрі сюжету – головні герої Настя (акторка Дана Абизова) та Максим (актор Дмитро Ратомський). Історія їхнього кохання справді унікальна, адже закохані – повні антиподи. І хоча Настя крізь щільний панцир байдужості і напускної жорстокості зуміла побачити справжню суть бандита, минуле Макса не дає їм бути щасливими...

Дізнайтесь, як і чим закінчився 1 сезон серіалу на ТРК "Україна"!

НА ТВОЄМУ БОЦІ 23 СЕРІЯ: ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН, ОПИС СЮЖЕТУ

Микита і Галя вдячні Максиму за порятунок малюка, але той мучиться, адже скоїв злочин. Тепер на руках у Максима ноутбук Михайла. Максим вирішує дізнатися всі таємниці "дядька". Спілкуючись з Лідою, Настя остаточно розуміє, хто ворог Михайла Володенкова. Зустріч Насті і Ліди закінчується трагічно.

НА ТВОЄМУ БОЦІ 24 СЕРІЯ: ДИВИТИСЯ ОНЛАЙН, СЮЖЕТ ФІНАЛУ

Настя більше не вірить в невинність Максима: вона розриває з ним стосунки і подає на розлучення. Максим проводить власне розслідування і дізнається, хто вбив Анатолія. Як вчинить Максим, дізнавшись, що людина, яка обманювала його все життя, яка вбила найближчого – його справжній батько? Чи зможе Настя після всього залишитися з Максимом? Відповідь на всі питання і розв'язка – у фінальній серії серіалу.

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