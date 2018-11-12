На турецькому курорті пронеслися смерчі: з'явилося відео

У морі біля узбережжя міста Газіпаша (турецька провінція Анталія) утворилися два тридцятиметрових смерчі.

За стихією могли спостерігати люди, які відпочивають на пляжі Селінус. Багато туристів поспішили покинули пляж, аде дехто залишився, щоб зробити фото і відео.

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В результаті сильного вітру травми отримав 31-річний чоловік, який відпочивав в автопричепі неподалік від пляжу, його довелося забрати кареті швидкої допомоги. Також постраждали кафе, розташовані поруч з пляжем.

Смерч досить рідкісне явище в цій частині Середземного моря. В останній раз у південних берегів Туреччини його спостерігали кілька років тому.

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