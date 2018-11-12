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Синоптики зробили важливе попередження для українців

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Штормове попередження в Україні - фото 1
Штормове попередження в Україні

У кількох областях Україні очікується погіршення погодних умов.

У понеділок, 12 листопада, в Україні продовжить втримувати антициклон, тому втримається суха погода. Однак поступове зниження температура очікується по всій країні. Окрім заморозків вночі, ситуацію погіршить і посилення вітру.

І ще: Зима близько: погода 12 листопада в Україні

"Вдень 12 листопада у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", відзначають в УкрГідрометцентрі.

Укргідрометцентр - фото 288117
Укргідрометцентр

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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