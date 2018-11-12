Синоптики зробили важливе попередження для українців

У кількох областях Україні очікується погіршення погодних умов.

У понеділок, 12 листопада, в Україні продовжить втримувати антициклон, тому втримається суха погода. Однак поступове зниження температура очікується по всій країні. Окрім заморозків вночі, ситуацію погіршить і посилення вітру.

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"Вдень 12 листопада у південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", – відзначають в УкрГідрометцентрі.

Укргідрометцентр

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