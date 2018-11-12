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Зима близько: погода 12 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 12 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 12 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 12 листопада відзначиться в Україні поступовим зниженням температури та посиленням вітру.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у більшості областей країни вночі очікуються заморозки та мінусові температури. Однак найтепліша погода все ж втримається на Закарпатті, адже в Ужгороді повітря прогріється до +11+13, а на сході країни навіть вдень буде до -2-4 морозу.

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У Києві 12 листопада вночі очікується -1 морозу, а вдень +2+4, а також пориви вітру до 7-15 м/с. Антициклон втримає у всій країні суху та місцями хмарну погоду.

Зима близько: погода 12 листопада в Україні - фото 288055

Детальний прогноз погоди 12 листопада по містах:

  • Ужгород +11+13
  • Львів +10+11
  • Чернівці +10+11
  • Івано-Франківськ +10+11
  • Тернопіль +9+11
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +8+10
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +3+5
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +4+6
  • Полтава +1+3
  • Суми -1+5
  • Харків -2-4
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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