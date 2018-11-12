Зима близько: погода 12 листопада в Україні

Погода на сьогодні 12 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода 12 листопада відзначиться в Україні поступовим зниженням температури та посиленням вітру.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, у більшості областей країни вночі очікуються заморозки та мінусові температури. Однак найтепліша погода все ж втримається на Закарпатті, адже в Ужгороді повітря прогріється до +11+13, а на сході країни навіть вдень буде до -2-4 морозу.

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У Києві 12 листопада вночі очікується -1 морозу, а вдень +2+4, а також пориви вітру до 7-15 м/с. Антициклон втримає у всій країні суху та місцями хмарну погоду.

Детальний прогноз погоди 12 листопада по містах:

Ужгород +11+13

Львів +10+11

Чернівці +10+11

Івано-Франківськ +10+11

Тернопіль +9+11

Рівне +7+9

Луцьк +8+10

Вінниця +3+5

Хмельницький +6+8

Житомир +3+5

Чернігів -1+1

Черкаси +7+9

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +4+6

Полтава +1+3

Суми -1+5

Харків -2-4

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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