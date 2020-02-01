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На трасі Київ-Чоп копи влаштували "голлівудську" погоню за п'яним водієм: відео

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На трасі Київ-Чоп копи влаштували "голлівудську" погоню за п'яним водієм: відео - фото 1

В Ужгороді поліцейські влаштували погоню за водієм мікроавтобуса Volkswagen. Порушник ПДР, намагаючись сховатися від правосуддя, виїхав на жваву дорогу.

"Патрулюючи автотрасу Київ-Чоп, інспектори помітили транспортний засіб, водій якого порушував ПДР, а саме – перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки. На вимогу зупинитися водій мікроавтобуса Volkswagen не реагував і прискорив рух. Патрульні почали переслідування і повідомили про подію іншому екіпажу", – розповіли в поліції.

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Незабаром порушника таки вдалося зупинити. За даними правоохоронців, водій Volkswagen перебував під дією наркотиків.

"Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження медичного огляду на стан сп'яніння, в установленому законом порядку, порушник відмовився в присутності двох свідків", – розповіли в поліції.

На водія поліцейські склали низку адміністративних протоколів: за керування в стані сп'яніння, за невиконання вимог про зупинку і за порушення ПДР. На щастя, під час погоні ніхто не постраждав.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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