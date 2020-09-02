Чоловік розіграв дружину з розкішним авто: відео

Не всі пранки бувають образливими чи неприємними, адже інколи вони дозволяють показати максимально щирі емоції людей. так трапилось і з цим чоловіком та його коханою.

Американське подружжя Майкла та Кеті Стіклер активно веде профіль в TikTok, для якого знімає кумедні ролики про особливості сімейного життя. Але нещодавно чоловік вирішив влаштувати для коханої особливий пранк. Подружжя продало Toyota Prius, на якій їздила Кейт, щоб придбати позашляховим. Але Майкл вирішив, що у нього є краща ідея.

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У новому відео чоловік забігає додому та кличе дружину на паркінг, де на неї чекає новеньке авто. Щоправда, спершу він зупиняє її біля червоної Toyota, яка не надто відрізняється від їхнього попереднього транспорту. Кеті, звісно ж, намагається бути милою, але зізнається, що її машина була кращою. Саме в цей момент Майкл звертає її уваги на миготіння з боку Porsche і реальні емоції дівчини важко приховати.

Поки частина коментаторів була у захваті від такого приємного розіграшу, то інші звернули увагу, що подружжя мешкає у багатоквартирному будинку і така покупка виглядає доволі дивно на фоні їхнього помешкання. Але у кожного свої пріоритети, тож такий подарунок все одно вдався і зібрав понад 4 мільйони переглядів.

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