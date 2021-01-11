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На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку

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Позашляховик Porsche Cayenne Turbo S - фото 1
Позашляховик Porsche Cayenne Turbo S / bringatrailer

Позашляховик Porsche Cayenne Turbo S в оригінальному тюнингу для подорожей виставили на продаж на одному з американських онлайн-аукціонів.

Автомобіль являє собою серйозно доопрацьований варіант моделі Cayenne Turbo S 2006 року випуску. Машина пофарбована у насичений відтінок синього кольору Marine Blue Metallic, а впоратися з бездоріжжям допоможуть 18-дюймові легкосплавні диски зі спеціальною гумою BFGoodrich All-Terrain T / A KO2. Дорожній просвіт збільшили на 50 мм. Передні гальмівні механізми замінили на потужніші. Крім того, автомобіль отримав посилені верхні важелі передньої підвіски.

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Крім уже згаданих вище модифікацій, автомобіль отримав багажник-палатку Tepui HyBox на даху, додатковий захист днища спереду, комплект світлотехніки Hella, фаркоп і зовнішнє кріплення для запасного колеса на багажних дверей зі спеціальним домкратом.

Під капотом ховається 4,5-літровий V8 з двома турбінами, які забезпечують машині 520 к.с. Разом з ним працюють 6-ступінчаста автоматична коробка передач Triptronic і двоступенева роздавальна коробка, а привід здійснюється на всі колеса.

На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку - фото 442600
На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку - фото 442599
На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку - фото 442598
На торги виставили тюнингований Porsche Cayenne для екстремального відпочинку - фото 442597

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Джерело: bringatrailer
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