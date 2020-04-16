На тлі пандемії коронавірусу у світі виріс попит на каву

Пандемія коронавірусу привела до зростання попиту на кавові боби в усьому світі. Постачальники турбуються через невизначеність щодо запасів.

Європа і Північна Америка на початку року нарощували поставки кави з Бразилії, в той час як азійський ринок був закритий. Жаровні намагалися накопичити кавові запаси, щоб задовольнити попит споживачів на тлі проблем з поставками через карантин. За оцінками аналітиків, споживчий попит на упаковану каву в березні підскочив. Щотижневі продажі в США виросли на 73% в порівнянні з попереднім роком.

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У нас дуже високий попит, в основному з Європи. Споживання збільшилося в супермаркетах у США, і вони хочуть поповнити запаси, – зазначив голова бразильського кавового кооперативу Хосе Маркос Магальес.

За його словами, компанія розраховувала відвантажити 400 тисяч мішків кави (60 кг кожен) за весь рік, однак замовлення перевищили цей рівень вже в березні. Магальес очікує, що за підсумками року його компанії вдасться продати понад 800 тисяч мішків кави, що вдвічі перевищує минулорічний показник.

Водночас товарні брокери очікують падіння загального попиту, оскільки домашнє споживання не зможе компенсувати падіння попиту з боку ресторанів і великих кавових мереж на зразок Starbucks. Разом з тим, ринок очікує на поступове зростання попиту в азійських країнах, які почали відновлюватися після карантину.

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