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На Тайвані роблять морозиво, яке шкода їсти

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Морозиво виглядає, як справжнісінькі цуценята - фото 1
Морозиво виглядає, як справжнісінькі цуценята / lonelyplanet

Тайванці навчилися робити наймиліше морозиво на світі – у вигляді цуценят. В асортименті різні кольори та смаки.

Торік уряд Тайваню заборонив їсти кішок і собак, і навіть увів штраф у 8100 доларів США для тих, хто посміє порушити закон. Ці заходи були вжиті з метою захистити чотирилапих. Але про десерти у вигляді звірів у законі нічого не сказано, тому винахідливі кондитери вирішили цим скористатися.

І ще: Ось чому необхідно регулярно їсти шоколад

Морозиво у вигляді цуценят – винахід кухарів ресторану J.C. co Air Kitchen, який знаходиться у місті Гаосюн. Поки що ласощі роблять у трьох варіантах: шоколадне, арахісове та зі смакою чаю з молоком. При цьому кожному смаку відповідає своя порода.

На Тайвані роблять морозиво, яке шкода їсти - фото 272804
На Тайвані роблять морозиво, яке шкода їсти / lonelyplanet

У ресторані готують маленьких мопсів (шоколад), шарпея (арахіс) і лабрадорів (чай). Морозиво кладуть у спеціальну форму і відправляють на п'ять годин у морозилку, де воно застигає при -30 °С. Потім кондитер малює шоколадною пастою цуценятам очі.

Одна порція такого морозива коштує від $ 3,58 до $ 6,12.

На Тайвані роблять морозиво, яке шкода їсти - фото 272803
На Тайвані роблять морозиво, яке шкода їсти / lonelyplanet

Наразі кухарі ресторану встигають готувати близько 100 порцій морозива на день, але вони зізнаються, що попит суттєво перевищує цю цифру. Фотографії та відео цуценят тут же стали вірусними в соціальних мережах, через що в J.C.co Air Kitchen почали приходити багато нових клієнтів.

Занадто реалістичний вигляд десерту у багатьох відвідувачів викликає дещо змішані почуття. Дехто так і не наважився його спробувати.

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Джерело: lonelyplanet
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