9 травня може стати Днем ганьби Росії

Поки в Росії 9 травня святкуватимуть День перемоги, в Україні цей день може отримати нову назву. У Світовому Конгресі українців пропонують назвати його Днем ганьби Росії.

Так, у Світовому Конгресі українців запропонували змінити 9 травня свято. Замість Дня перемоги хочуть відзначати День ганьби Росії.

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В Організації вже почали кампанію у соціальних мережах. Її мета – зруйнувати спроби країни-агресорки відзначати День перемоги.

Тож у Конгресі закликали впливових інфлюенсерів і медіаперсон підтримати кампанію у соціальних мережах. Просять долучитися до ініціативи й усіх інших небайдужих користувачів. Для цього потрібно поширити допис "Ні" перемозі гнобителів з хештегом #RussianShameDay" або будь-який інший.

"Ми вшановуємо всіх тих, хто пожертвував своїм життям за вільний світ під час Другої світової війни. Сьогодні ми повинні перемогти всі прояви російського фашизму та нацизму і протистояти спробам Путіна привласнити історичні події й просувати фальшиву розповідь про перемогу та честь, тоді як єдине, з чим має асоціюватися сучасна Росія, – це ганьба", – наголосив президент СКУ Павло Ґрод.

Він додав, що історично 9 травня відзначається як день перемоги над нацизмом. Але варто розуміти, що серед переможців, як виявилося, є ті, хто продовжує цю ідею втілювати в життя.

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