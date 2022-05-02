"Австрійці проти України в ЄС": як Росія маніпулює новинами

Прокремлівські медіа продовжують заявляти, що Україні не раді у ЄС та навіть покладаються на думку представників європейських країн, але є одне "але". Чому такі новини є лише черговою маніпуляцією – читайте далі.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України попередили про стару-нову маніпуляцію від РФ. РосЗМІ публікують інформацію, мовляв, європейці проти прийняття України до ЄС.

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На підставі кількох коментарів читачів австрійської газети Heute рупори кремля продукують новини під заголовками "Читачі Heute не хочуть бачити Україну у складі Євросоюзу" або "Австрійці підтримали слова глави МЗС країни щодо членства України в ЄС", – зазначають у ЦПД.

Варто розуміти, що коментарі не можна вважати основою для тверджень про погляди усіх австрійців чи європейців. На противагу їм є соціологічні опитування, які демонструють високий рівень підтримки України.

Опитування французького Інституту громадської думки, проведене у березні 2022 року, показує, що, наприклад, у Польщі прихильників вступу України до ЄС – 91%, Італії – 71%, Німеччини – 69%, у Франції – 62%. У березні видання Politico опублікувало опитування респондентів із 6 країн ЄС, більшість з яких підтримали вступ України до Європейського Союзу, – додають у Центрі протидії дезінформації.

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