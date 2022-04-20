"На своїй землі": співачка НІжНА презентувала баладу про емоції української жінки-матері

Співачка, учасниця телепроєкту "Голос Країни – 7", НІжНА презентувала баладу "На своїй землі". У ній вона співає про події, які зараз відбуваються у нашій державі.

Це не просто пісня про війну, це твір, який розкриває емоції української жінки-матері, розповідають у пресслужбі співачки. Слухайте потужну пісню разом з Радіо MAXIMUM.

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Пісня має елементи молитви та кульмінацію з впевненістю у тому, що незламний український дух переможе й усі ми залишимося на своїй землі. Запис музикантів проводився дистанційно з різних куточків України.

Співачка виклала на ютубі відео до своєї композиції, а на музичних платформах пісня з'явиться вже у цю неділю, 24 квітня 2022 року.

НІжНА – На своїй землі, слухайте нову пісню співачки:

У тексті пісні є такі слова:

Знищують вони міста, хати, квартири

Розстрілюють людей, закопують в могили

Нагло брешуть всім, та знайте, вороги

Нашу волю вам ніколи не здолати

Український дух нікому не зламати

Бо ми, українці, на своїй землі

НІжНА – українська співачка, переможниця багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. З дитинства займалася у музичній школі по класу баяна, паралельно займалася хореографією (народні танці). Вона – учасниця проєкту "Голос країни – 7" у складі квартету Діапазон.

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