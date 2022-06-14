На свіжих супутникових знімках показали зруйновані окупантами мости біля Сєвєродонецька

Російські війська цинічно руйнують українську інфраструктуру. Серед іншого, знищено кілька обєктів на Луганщині.

Аби зірвати контрнаступ ЗСУ у Луганській області, окупанти активно підривають мости. Масштаби руйнувань показали у SkyNews, опублікувавши супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

І ще: Працюють професіонали: бійці ЗСУ влучили у російський танк з 5 кілометрів – відео

На фото видно, що ворог зруйнував два з трьох мостів, які сполучають Сєвєродонецьк із Лисичанськом. Третій міст перебуває в аварійному стані, тож пересуватися ним не можна.

У Maxar Technologies зняли Павлоградський міст на заході Сєверодонецька, Пролетарський міст на півночі Лисичанська та Ювілейний міст на південному сході Лисичанська.

Читайте також: Скільки зброї потрібно Україні, щоб перемогти у війні проти Росії: цифра дня від ОП