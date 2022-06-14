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війна Kalush

На свіжих супутникових знімках показали зруйновані окупантами мости біля Сєвєродонецька

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На свіжих супутникових знімках показали зруйновані окупантами мости біля Сєвєродонецька - фото 1

Російські війська цинічно руйнують українську інфраструктуру. Серед іншого, знищено кілька обєктів на Луганщині.

Аби зірвати контрнаступ ЗСУ у Луганській області, окупанти активно підривають мости. Масштаби руйнувань показали у SkyNews, опублікувавши супутникові знімки компанії Maxar Technologies.

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На фото видно, що ворог зруйнував два з трьох мостів, які сполучають Сєвєродонецьк із Лисичанськом. Третій міст перебуває в аварійному стані, тож пересуватися ним не можна.

У Maxar Technologies зняли Павлоградський міст на заході Сєверодонецька, Пролетарський міст на півночі Лисичанська та Ювілейний міст на південному сході Лисичанська.

На свіжих супутникових знімках показали зруйновані окупантами мости біля Сєвєродонецька - фото 507514

На свіжих супутникових знімках показали зруйновані окупантами мости біля Сєвєродонецька - фото 507515

На свіжих супутникових знімках показали зруйновані окупантами мости біля Сєвєродонецька - фото 507516

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