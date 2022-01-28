На Супербоулі: Kia представить новий електричний EV6

Компанія Kia анонсувала повернення на Суперкубок, який пройде у США 13 лютого 2022 року. Перед фінальною грою за звання чемпіона Національної футбольної ліги США корейська марка покаже рекламу електричного кросовера EV6.

Вартість моделі почнеться від 42 115 доларів. Цього разу у рекламній кампанії марки візьме участь роботизований собака, пише insideevs.

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Kia позиціонує електричний кросовер EV6 як першу модель, розроблену в рамках своєї стратегії Plan S, яка має змістити фокус бренду у бік електрифікованих транспортних засобів. На американському ринку новинка очікується у найближчі два тижні.

Супербоул є найдорожчим майданчиком у США для розміщення реклами. Щороку аудиторія фінальної гри сягає ста мільйонів людей. Вартість 30-секундного ролика цього разу становить 6,5 мільйона доларів. У новій рекламі EV6 з'явиться робо-собака. Таким чином корейська марка розповість про співпрацю з благодійною організацією з усиновлення домашніх тварин Petfinder Foundation.

Kia EV6

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