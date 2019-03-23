На стилі: футболісти Барселони знялися у крутій фотосесії

Футболісти клубу Барселона взяли участь у груповій фотосесії. Відразу й не скажеш, що перед нами футболісти, адже на ефектних фото ви можете побачити, до біса, стильних чоловіків!

Хлопці з футбольної команди для зйомки одягли сірі костюми нью-йоркського бренду Thom Browne.

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Марка розпочала співпрацю зі спортсменами у липні минулого року. Бренд буде одягати Ліонеля Мессі, Луїса Сауреса, Жерара Піке та решту гравців на важливі заходи поза футбольним полем.

Фотосесію хлопцям зробив колишній арт-директор видання Dazed & Confused Філ Пойнтер.

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