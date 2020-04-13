На статую Христа в Ріо "одягли" медичний халат: фотофакт

Завдяки зображенню, спроєктованому на знамениту статую, Спаситель "убрався" в білий халат, який носять лікарі.

На статую Христа-Спасителя на горі Корковадо в бразильському місті Ріо-де-Жанейро "одягли" медичний халат за допомогою підсвічування.

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Цю інсталяцію організували на знак підтримки медиків, які борються з коронавірусом. Організатори подякували лікарям з усіх куточків земної кулі, написавши слово "дякую" дев'ятьма мовами. Також на статуї було показано відео, на якому працівники охорони здоров'я тримали плакати з написом "Залишайся вдома для нас".

Завершило світлове уявлення зображення дитячого малюнка з написом "Все буде добре".

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