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На старт Дакару вперше вийде гібридна вантажівка

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У Dakar братиме участь вантажівка з гібридним двигуном - фото 1
У Dakar братиме участь вантажівка з гібридним двигуном

Фірми ZF, MKR Technology та гоночна команда Riwald Dakar з Нідерландів представили першу в історії ралі-рейду вантажівку з гібридною трансмісією. Вони обладнали "бойовий" Renault Trucks C 460 Hybrid Edition експериментальним модулем CeTrax Lite RS, який при необхідності допомагає дизельному двигуну.

Ключовий елемент гібридної трансмісії ZF – це змонтований на передній осі електричний вузол CeTrax Lite RS. Поки це прототип, адаптований під екстремальні умови "Дакару".

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Разом з електромотором ZF надала гонщикам силову електроніку, блок управління гібридним приводом з переконфігурованим для ралі-рейду програмним забезпеченням, автоматичну коробку передач Ecomat 6HP і роздатку, через яку сумарна тяга ДВЗ і електромотора розподіляється між осями.

Модуль CeTrax Lite RS буде лише допомагати основному двигуну, 1040-сильному дизелю (4600 Нм), при штурмі дюн Саудівської Аравії. За замовчуванням віддача електромотора складає 80 кіловатів (109 кінських сил), але в піку підіймається до 150 (204 сили). Крутний момент залишається незмінним – 1400 Нм.

Вантажівку оснастили додатковим електродвигуном - фото 378147
Вантажівку оснастили додатковим електродвигуном

Асинхронний електродвигун живиться від 400-вольтової батареї і розкручується до 13 000 оборотів на хвилину, і щоб синхронізувати його з ДВЗ (2700 оборотів на хвилину) знадобилося розробити редуктор зі специфічним передавальним числом.

Перед "Дакаром" команда Riwald Dakar провела тести гібридного приводу на трасах у Польщі, Франції та Нідерландах. Випробування показали, що вантажівка з CeTrax Lite RS на кілька секунд швидша за машини без нього. На думку учасників проєкту, справа не тільки у збільшеній потужності силової установки, але і в ефекті рекуперації, який дозволяє пізніше задіяти основні гальмівні механізми та довше рухатися на граничній швидкості.

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Джерело: Motor
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