На Sotheby's продадуть чорний діамант вагою 555,55 карата

Купити чорний діамант можна буде і за криптовалюту

Аукціонний будинок Sotheby's виставить на торги чорний діамант "Енігма". Це рідкісний камінь вагою 555,55 карата (близько 112 грамів). Його продаватимуть з 3 по 9 лютого у Дубаї.

Понад два десятиліття діамант перебував у приватній колекції. Камінь не брав участі у виставках і не надходив у відкритий продаж. Але тепер його можна придбати, розповідається на інстаграм-сторінці Sotheby's.

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Наступний аукціон – це унікальна можливість придбати рідкісне з відомих людству космічних чудес, вік якого становить мільярд років, – сказала фахівець Sotheby's з ювелірних виробів Нікіта Бінані.

В аукціонному будинку уточнили, що власник каменю придбав його необробленим у 1999 або 2000 році. Тоді вага "сирого" алмазу складала понад 800 каратів. На обробку пішло кілька років, внаслідок чого діамант набув 55 граней. Попри те, що розмір каменю зменшився, він все одно залишається найбільшим чорним діамантом у світі.

Sotheby's повідомляють, що "Енігму" виставлять на торги без резервної ціни. Його зможе придбати той, хто запропонує найвищу ціну. Оплатити його вартість також можна буде за допомогою криптовалюти.

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