На сороковини: у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірини Фаріон на її будинку

У вівторок, 27 серпня, у Львові на будинку Ірини Фаріон по вул. Масарика, 3 відкрити пам’ятну таблицю, присвячену мовознавиці.

На фасаді будинку у Львові, де мешкала вбита Ірина Фаріон, відкрили меморіальну дошку на згадку про ексдепутатку та мовознавицю. Про це повідомляє "Суспільне Львів".

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Таблицю встановили просто біля під’їзду, де мешкала Ірина Фаріон. А сама подія відбулася на 40-й день від смерті професорки та громадської діячки.

Ви прийшли до нашого дому вшанувати честь та велич славетної доньки України. Мама любила свою вулицю Масарика. Любила гуляти тут, у своєму домі вона працювала над науковими працями, записувала відео на Youtube-канал для усіх українців та просто жила, – говорить її донька Софія. – Ми з вами стоїмо у найстрашнішому, найскорботнішому місці для мене, на місці вбивства моєї мами. Чи час лікує? Ні. Час дає тільки сили подолати це все і боротись, і робити все заради пам’яті великої жінки. І ми разом з усіма вами це зробимо.

На захід прийшли чимало друзів та знайомих Ірини Фаріон, колеги та представники влади, а також небайдужі містяни. Серед них і подруга мовознавиці Галина Помилуйко-Недашківська.

Ми боремося за ідеї, які втілені в тому житті в матеріальні символи, тому це мусить бути. Простір, в якому ми живемо, вулиця, якою ходитимуть люди, має бути маркована. Вона має промовляти. Тому ми даємо імена вулицями, тому є пам'ятники, – каже Галина Помилуйко-Недашківська.

На початку пам’ять Ірини Фаріон вшанували хвилиною мовчання. Донька та онуки спільно зняли із таблички червоно-чорний прапор, пролунав гімн України. А після молитви пам’ятну дошку освятив настоятель Гарнізонного храму імені святих апостолів Петра і Павла Тарас Михальчук.

Більше про смерть Ірини Фаріон:

Нагадаємо, що у п’ятницю, 19 липня, у Львові на професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вчинили замах. Невідомий вистрелив їй у голову з вогнепальної зброї просто біля її дому.

Ірину Фаріон доправили до лікарні Св. Пантелеймона. Згодом стало відомо, що вона перебуває у глибокій мозковій комі на штучній вентиляції легень, проте лікарі борються за її життя. Проте упродовж години медики були змушені повідомити сумну звістку: Ірина Фаріон померла у лікарні.

Після смерті політикині злочин перекваліфікували на ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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