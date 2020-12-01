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На Сонці зафіксували дуже потужний спалах: відео

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На Сонці зафіксували дуже потужний спалах: відео - фото 1

Днями на Сонці стався найпотужніший за три роки спалах. Останній раз вибух такої сили реєструвалися на небесному світилі восени 2017 року.

Як зазначив астроном доктор Тоні Філліпс, потік рентгенівських променів і ультрафіолетового випромінювання від спалаху іонізував верхні шари атмосфери Землі, викликавши порушення в роботі короткохвильового зв'язку над півднем Атлантичного океану.

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"Радіоаматори і моряки, можливо, помітили дивні ефекти поширення на частотах нижче як 20 МГц, в деяких випадках передача нижче як 10 МГц була повністю припинена", – уточнив Філліпс.

За словами науковця, наслідки від спалаху могли бути серйознішими, однак основна маса випромінювання була спрямована не в бік Землі. Вчені віднесли вибух до категорії М (середній) і оцінили його в 4,4 бала за п'ятибальною шкалою.

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Джерело: forbes
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