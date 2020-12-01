На Сонці зафіксували дуже потужний спалах: відео

Днями на Сонці стався найпотужніший за три роки спалах. Останній раз вибух такої сили реєструвалися на небесному світилі восени 2017 року.

Як зазначив астроном доктор Тоні Філліпс, потік рентгенівських променів і ультрафіолетового випромінювання від спалаху іонізував верхні шари атмосфери Землі, викликавши порушення в роботі короткохвильового зв'язку над півднем Атлантичного океану.

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"Радіоаматори і моряки, можливо, помітили дивні ефекти поширення на частотах нижче як 20 МГц, в деяких випадках передача нижче як 10 МГц була повністю припинена", – уточнив Філліпс.

За словами науковця, наслідки від спалаху могли бути серйознішими, однак основна маса випромінювання була спрямована не в бік Землі. Вчені віднесли вибух до категорії М (середній) і оцінили його в 4,4 бала за п'ятибальною шкалою.

Today's M4.4 solar flare came from a sunspot region behind the south-east limb. We see a huge amount of coronal dimming and a large coronal mass ejection became visible on STEREO A. The eruption is however aimed away from Earth keep that in mind. Welcome Solar Cycle 25! pic.twitter.com/9oGkbrtH0X — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) November 29, 2020

Another look at the coronal mass ejection launched by the M4.4 flare earlier today. These images come from SOHO which is a space craft that looks at CMEs from earth's point of view. A fast and impressive CME can be seen but as mentioned earlier, it is not directed towards Earth. pic.twitter.com/mVvOGebuon — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) November 29, 2020

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