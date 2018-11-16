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На смарт-обігрівач Xiaomi зібрали у десятки разів більше грошей, аніж планувалося

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"Розумний" обігрівач від Xiaomi - фото 1
"Розумний" обігрівач від Xiaomi / gizmochina

Нещодавно Xiaomi запустила на своєму краудфандинговому майданчику збір коштів на випуск "розумного" електричного обігрівача Smartmi Electric Heater Smart Edition, а на днях повідомила, що її продукт не надійде у продаж, адже всі наявні запаси уже розпродані.

Як виявилося, обігрівач став найуспішнішим товаром на платформі Youpin, зібравши на 3385% більше коштів, ніж було необхідно. Головну роль у цьому зіграла його вартість, яка склала всього 399 юанів (близько 57 доларів).

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Новий обігрівач Electric Heater – це вже друга модель, випущена компанією Xiaomi під брендом Smartmi. Перша (її ви можете бачити на зображеннях нижче) дозволяла виставляти режим температури тільки вручну та коштувала 269 юанів ($ 38).

Перше покоління смарт-обігрівача Xiaomi - фото 289199
Перше покоління смарт-обігрівача Xiaomi

Smartmi Electric Heater Smart Edition, як випливає з назви, – "розумна" версія пристрою, що відрізняється функціональними можливостями і незначними змінами в дизайні. Основна особливість обігрівача – наявність Wi-Fi-модуля, який дозволяє віддалено керувати ним через мобільний додаток. З його допомогою користувачі можуть вмикати та вимикати обігрівач, виставляти необхідну температуру (від 16 до 32 °C) і блокувати управління на самому пристрої.

Smartmi Electric Heater Smart Edition можна керувати за допомогою Wi-Fi - фото 289201
Smartmi Electric Heater Smart Edition можна керувати за допомогою Wi-Fi

Крім цього, Smartmi Electric Heater оснащений невеликим дисплеєм, який показує поточну температуру, а також датчиком для економії електроенергії. Обігрівач можна під'єднати до системи розумного будинку і керувати ним за допомогою голосових команд.

Smartmi Electric Heater Smart Edition коштує 57 доларів - фото 289200
Smartmi Electric Heater Smart Edition коштує 57 доларів

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Джерело: gizmochina
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