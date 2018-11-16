Xiaomi випустила унікальний графічний планшет

Китайська компанія Xiaomi випустила пристрій, що переносить зображення з блокнота на планшет.

Новинка Xiaomi отримала назву Bamboo Slate. Вона повторює ідею продуктів компанії Wacom – Bamboo Slate і Bamboo Folio.

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Це майже звичайний блокнот, встановлений на спеціальній підставці. У комплекті немає планшета, зате підставка синхронізується з будь-якими пристроями, керованими операційними системами Android, iOS і Windows. Під час малювання користувач може вибрати, в якому форматі зображення буде збережене на пристрої. Підключення до девайсів здійснюється за допомогою Bluetooth.

Малюнки на екрані смартфона або планшета будуть з'являтися в режимі реального часу. Причому технологія також підтримує редагування, видалення і навіть використання різних кольорів. Xiaomi Bamboo Slate вже з'явився на майданчику колективного фінансування китайського виробника. Він оцінений у $115.

Xiaomi випустила унікальний графічний планшет

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