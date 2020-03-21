На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт

Час від часу в різних куточках світу знаходять покинуті автомобілі, причому навіть раритетні. І ось недавно такий скарб знову знайшли в США. Цього разу була виявлена вражаюча колекція з 50 авто 1920-1970-х років виробництва. Розташована вона на одному з приватних складів у штаті Пенсільванія.

Власник машин помер ще у 2018 році, після цього родичі і виявили його склад – до цього вони навіть не здогадувалися, що він існує. Проте, вдалося з'ясувати, що свою колекцію американець почав збирати ще в 1960-х роках, при цьому він регулярно її поповнював аж до 1990-х. Примітно, що перевага віддавалася не якимось конкретним маркам, а тим машинам, які просто подобалися.

Це цікаво: Ford Ranger став пікапом номер 1 серед українських автолюбителів

Серед знайдених авто в більшості виявилася американська класика різних епох, а також кілька Volkswagen Kafer. В цілому ж колекція вражає своїми розмірами: власник навіть збирався побудувати для неї ангар в лісі на ділянці площею 3,5 гектара, однак цим планам не судилося збутися.



Крім самих машин, на складі було виявлено до них запчастини. Вони лежали упереміш з різним сміттям.

Читайте також: Представлено перше у світі авто з "тату": вражаючі фото