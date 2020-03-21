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На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт

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На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 1

Час від часу в різних куточках світу знаходять покинуті автомобілі, причому навіть раритетні. І ось недавно такий скарб знову знайшли в США. Цього разу була виявлена вражаюча колекція з 50 авто 1920-1970-х років виробництва. Розташована вона на одному з приватних складів у штаті Пенсільванія.

Власник машин помер ще у 2018 році, після цього родичі і виявили його склад – до цього вони навіть не здогадувалися, що він існує. Проте, вдалося з'ясувати, що свою колекцію американець почав збирати ще в 1960-х роках, при цьому він регулярно її поповнював аж до 1990-х. Примітно, що перевага віддавалася не якимось конкретним маркам, а тим машинам, які просто подобалися.

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Серед знайдених авто в більшості виявилася американська класика різних епох, а також кілька Volkswagen Kafer. В цілому ж колекція вражає своїми розмірами: власник навіть збирався побудувати для неї ангар в лісі на ділянці площею 3,5 гектара, однак цим планам не судилося збутися.

Крім самих машин, на складі було виявлено до них запчастини. Вони лежали упереміш з різним сміттям.

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393257

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393258

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393259

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393260

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393261

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393262

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393263

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393264

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393265

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393266

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393267

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393268

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393269

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393270

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393271

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393272

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393273

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393274

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393275

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393278

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393276

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393277

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393279

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393280

На складі під горою сміття знайшли 50 безцінних авто: фотофакт - фото 393281

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Джерело: businessinsider
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