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На скільки зросли продажі смарт-годинників Apple Watch

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Apple Watch міцно зайняли позицію з-поміж смарт-годинників - фото 1
Apple Watch міцно зайняли позицію з-поміж смарт-годинників

Обсяг продажів Apple Watch у другому кварталі 2019 року зріс на 50%. Про це повідомляють експерти аналітичного агентства Counterpoint.

Експерти Counterpoint не мають точних даних про кількість проданих пристроїв – їхній звіт базується на даних про прибуток Apple, які компанія опублікувала раніше.

І ще: Apple готує альтернативу Touch ID, яка давно вже є у конкурентів

Але в будь-якому випадку, Apple Watch продовжують залишатися найбільш продаваними смарт-годинниками на міжнародному ринку.

Загальна частка Apple на глобальному ринку смарт-годинників становить 35,8 відсотка. Частка Samsung, який посідає друге місце за обсягами продажів, на 24 відсотки менше.

На скільки зросли продажі смарт-годинників Apple Watch - фото 325480

Apple також продовжує працювати над розвитком технологій, пов'язаних з контролем здоров'я користувачів. Зокрема, мова йде про функції ЕКГ, географія застосування якої продовжить рости найближчим часом.

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Джерело: 9to5mac
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