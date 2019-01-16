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На скільки за рік подорожчав борщовий набір

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Динаміка зростання ціни продуктів на борщ - фото 1
Динаміка зростання ціни продуктів на борщ / prosto-i-vkusno

Борщовий набір за 2018 рік в Україні подорожчав майже удвічі, або на 27,7 гривень.

Вартість овочевого кошика на кінець грудня 2018 року склала 56,6 грн, тоді як на кінець минулого року вона була 28,9 грн. Про це повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

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До овочевого кошика увійшло по кілограму всіх овочів борщового набору, а саме: буряк, капуста, картопля, морква і цибуля. Динаміка зростання ціни продуктів овочевого кошика виглядає таким чином:

Цибуля – 1 кілограм:

  • грудень 2017 р. – 5,5 грн;
  • грудень 2018 р. – 16,8 грн.
  • Ціна за рік зросла більш ніж утричі, або на 11,3 грн.

Капуста:

  • 2017 р. – 4,4 грн;
  • 2018 р. – 8,9 грн.
  • Індекс зростання – удвічі, або на 4,5 грн.

Морква:

  • в кінці 2017 р. – 6,7 грн;
  • в кінці 2018 р. – 12 грн.
  • Купуємо на 79% дорожче, або на 5,3 грн.

Овочі:

  • 2017 р. – 6,3 грн;
  • 2018 р. – 10,9 грн.
  • Ціна зросла на 73%, або на 4,6 грн.

Картопля, за кілограм:

  • грудень 2017 року – 6 грн;
  • грудень 2018 р. – 8 грн.
  • Індекс зростання за рік 33%, або 2 грн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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