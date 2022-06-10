На скільки може скоротитись урожай в Україні: приголомшлива цифра

Війна, розв'язана Росією в Україні негативно впливає на всі сфери життя наших громадян. Зокрема, стосується це й питання, пов'язаного з урожаєм. Розповідаємо, на скільки він скоротиться наступного року.

Як зауважив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, мовиться про скорочення до 40% урожаю. Наразі наша держава вже втратила чверть своїх орних земель, передає CNN.

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"Ми втратили 25% орних земель. За обсягами, звичайно, більше. Ми очікуємо, що врожай буде приблизно на 35% менший, ніж у попередні роки, тобто приблизно на 30 мільйонів тонн менше, на 35 – 40% менше, майже на половину врожаю минулого року", – сказав Висоцький.

Він також розповів, скільки зерна вже вивезла Росія з тимчасово окупованих територій. Мовиться про 500 тисяч тонн, яких країна-агресорка буквально вкрала.

Крім того, він прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Мовляв, Україна зможе експортувати зерно за кордон, якщо розмінує акваторію Чорного моря. Але проблема стосується саме російських кораблів в акваторії. І на це Україна, на жаль, ніяк не може вплинути. Тому попри всі потуги експортувати зерно, зробити наразі це просто неможливо.

Україна спочатку повинна отримати гарантії від міжнародних партнерів. Якщо цього не буде, то про експортування зерна з нашої держави й мови бути не може. Що стосується розмінування, то це можна буде зробити швидко. Але лише за умови припинення повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

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