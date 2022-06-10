Чи врятує Україну від ракетних атак "Залізний купол": пояснення військового експерта

В Україні починають міркувати над тим, чи не придбати в Ізраіля систему протиракетної оборони "Залізний купол". Як заявляє військовий експерт з цієї ж країни, установки може бути недостатньо.

Такої думки дотримується військовий експерт з Ізраїля Давид Гендельман. Про це розповідає "Обозреватель". Він переконаний, що Україну можна було б захистити від ракетних атак наявними засобами. Але їх мало б бути значно більше.

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Сам по собі для тих умов, для яких створений "Залізний купол", досить ефективний, але в України дуже велика територія, – підкреслив він.

Гендельман зауважив, що один такий комплекс діє у радіусі 70 кілометрів. Тож "Залізних куполів" в Україні знадобиться надзвичайно багато, щоб убезпечити нашу державу. До прикладу, в Ізраїлі наразі працюють 10 таких систем.

Таким чином, щоб це зробило істотний ефект, цих комплексів в Україні має бути більше, ніж в Ізраїлі. У тих реальних кількостях, в яких він може бути поставлений в Україну, це не розв'яже українські проблеми, – додав експерт.

Що стосується військової допомоги Україні від Ізраїля, то її не надають не просто так. Експерт нагадав, що сама держава постійно перебуває у стані війни. Тож керівництво держави вважає нерозумною можливість відкривати додаткові для себе фронти.

Нагадаємо, що посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук раніше закликав державу продати нашій країні "Залізний купол". Гендельман переконаний, що це він зробив для того, щоб "привернути увагу до проблем" ППО.

Водночас експерт переконаний, що Україна могла б успішно використовувати ті ж установки С-300 або "Бук". Вони мали б забезпечувати захист нашій державі. Просто питання полягає в тому, що таких систем має бути значно більше.

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