На Сицилії прокинувся вулкан Етна: видовищне відео виверження

Активність вулкана сейсмологи спостерігали вже кілька тижнів, – Етна диміла, готуючись вилитися лавою. Цей момент настав 31 травня.

Гора Етна – найвищий діючий вулкан в Європі. Її висота – майже 3300 метрів. Вона розташована в густонаселеному районі, і хоча на схилах Етни офіційно заборонено будувати будь-що, особливо житлові будівлі, місцеві жителі продовжують нехтувати забороною. У результаті схили Етни забудовані житловими будинками, в тому числі шикарними віллами.

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Логіку нелегальних будівельників можна зрозуміти: ґрунт на схилах Етни дуже родючий завдяки вулканічним породам. Там відмінно ростуть виноград і оливки. При цьому вже сторіччя Етна не завдавала серйозного збитку людям і будівлям, хоча виверження відбуваються регулярно (останнє велике – у 2008 році; через попіл аеропорт Катанії довелося закрити востаннє у 2011 році).

Зараз, коли спостерігається нова активізація вулкана, два потоки лави простягнулися вниз, але всього на кілька сотень метрів. Струс внутрішніх магматичних каналів досяг середніх значень і потім став зменшуватися.

Вулкан також викинув хмару попелу, проте не настільки велику, щоб вона могла вплинути на роботу аеропорту Катанії, який функціонує нормально.

Попри те, що Етну називають "доброзичливим вулканом", її поведінка може змінитися, і вже змінюється в останні роки: вулканологи попереджали, що від повільного виливу лави вулкан може перейти у вибухові викиди.

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