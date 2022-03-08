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На що звернути увагу під час покупки ліків: поради від МОЗ

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На що звертати увагу під час покупки медикаментів - фото 1
На що звертати увагу під час покупки медикаментів

Якщо ви досі не підготували аптечку, то пора це зробити. У МОЗ же поділилися корисною порадою, яка дозволить не лише зробити це ефективно, а й заощадити гроші.

У фейсбуці МОЗ з'явилася інструкція для тих, хто планує зараз вирушати до аптеки. Дізнайтеся, на що варто звернути увагу у першу чергу.

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У МОЗ закликають українців купувати ліки, спираючись на їхню діючу речовину та доступність в аптеці, а не на бренд. Такий підхід спростить доступ до медикаментів.

У відомстві наголошують, що процедуру державної реєстрації проходять усі без винятку лікарські засоби: як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Тобто це означає, що всі препарати з однаковою діючою речовиною будуть такими ж якісними.

На що звернути увагу під час покупки ліків: поради від МОЗ - фото 500195

Також у МОЗ зазначили, що рецепти на придбання ліків оформляються на активну (діючу) речовину. Тож фармацевтів просять відмовитися від маркетингового просування й орієнтуватися на наявний асортимент в аптеці.

Ми ж від себе порекомендуємо перед походом до аптеки виписати собі кілька різних препаратів з тією діючою речовиною, яка вам потрібна. Це дозволить вам не купувати лише те, що запропонує вам провізор.

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