Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

На що здатна дитяча фантазія: матуся підкорила мережу діалогом з донькою

  • 25
Дівчинка здивувала маму своєю уявою про доросле життя - фото 1
Дівчинка здивувала маму своєю уявою про доросле життя / Caroline Hernandez on Unsplash

Батьківство – це особлива робота, сповнена труднощів та веселощів. І чимало батьків навіть не підозрюють, наскільки у їхніх дітей розвинена фантазія.

На платформі Reddit користувач з ніком ajfoucault поділився кумедною розмовою матері з донькою під час прибирання вдома. За короткий час допис опинився у трендах та зібрав більше як 106 тисяч балів та понад 500 коментарів. А все тому, що дорослі часто не підозрюють про масштаби дитячої уяви, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: Як червоні нігті впливають на стосунки: самотні жінки запустили вірусну теорію у TikTok

Моя 4-річна донька вдавала, що стала прибиральницею вчора. Під час прибирання вона спитала, чи є у мене діти. Я розповіла, що маю двох, та поцікавилась, чи є у неї хтось. Виявилось, що у доньки 5 діточок і вона заміжня за чоловіком з іменем Карлін вже 30 років. Ось так думаєш, що когось знаєш, – поділилась жінка.

Коментатори із захватом прийняли цей діалог та поділились, що також у дитинстві вигадували для себе життя дорослих. А батьки малюків зізнались, що інколи їхні діти неабияк смішили та навіть лякали подібними фантазіями, продуманими аж до дрібниць.

Читайте також: Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото

пропозиції партнерів
Новини