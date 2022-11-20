На що здатна дитяча фантазія: матуся підкорила мережу діалогом з донькою

Батьківство – це особлива робота, сповнена труднощів та веселощів. І чимало батьків навіть не підозрюють, наскільки у їхніх дітей розвинена фантазія.

На платформі Reddit користувач з ніком ajfoucault поділився кумедною розмовою матері з донькою під час прибирання вдома. За короткий час допис опинився у трендах та зібрав більше як 106 тисяч балів та понад 500 коментарів. А все тому, що дорослі часто не підозрюють про масштаби дитячої уяви, пише Радіо MAXIMUM.

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Моя 4-річна донька вдавала, що стала прибиральницею вчора. Під час прибирання вона спитала, чи є у мене діти. Я розповіла, що маю двох, та поцікавилась, чи є у неї хтось. Виявилось, що у доньки 5 діточок і вона заміжня за чоловіком з іменем Карлін вже 30 років. Ось так думаєш, що когось знаєш, – поділилась жінка.

Коментатори із захватом прийняли цей діалог та поділились, що також у дитинстві вигадували для себе життя дорослих. А батьки малюків зізнались, що інколи їхні діти неабияк смішили та навіть лякали подібними фантазіями, продуманими аж до дрібниць.

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