Який секс чоловіки вважають ідеальним

Що під словосполученням "ідеальний секс" мають на увазі чоловіки? Звичайно, дуже складно узагальнювати результати таких опитувань, однак, деякі цікаві закономірності виявити можна.

Отже, ідеальний секс – це...

Трохи алкоголю. Хоча фахівці-сексологи говорять, що міцні напої не тільки не порушують, але і пригнічують сексуальний потяг, ми ж з вами знаємо: трохи випити перед цим ще нікому не заважало.

Різноманітність. За статистикою, більшість пар активно використовують тільки три позиції: класичну місіонерську, жінка зверху і чоловік ззаду. І це нормально. Але чоловіки прагнуть різноманітності.

Сексуальна білизна. Білизна підкреслює найбільш спокусливі частини тіла і чоловікам не терпиться скуштувати таку хвилюючу "страву". Багато хто поводиться як справжній гурман і естет, вважаючи за краще самостійно звільнити дівчину з полону шовку і мережива.

Вода. Багато чоловіків вважають, що ідеальний секс має неодмінно починатися у ванній. І тільки четверо опитаних заявили: там він має і закінчуватися, що не дивно, враховуючи розміри середньостатистичної ванни. Прелюдія у ванній, на думку чоловіків, дійство вельми еротичне.

Оральний секс. Рекордне число опитаних не уявляють собі сексу без оральних пестощів. При цьому чоловіки зовсім не такі егоїсти, як прийнято вважати: їм і самим подобається орально стимулювати своїх дівчат.

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