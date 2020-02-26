На щастя: французи оновили свій Renault Talisman

Оновлений Renault Talisman з'явиться у дилерів у червні цього року

Компанія Renault показала оновлений Talisman, який надійде до європейських дилерів у червні цього року. Новинка пережила легкий фейсліфтинг, отримала розширений набір обладнання, автопілот другого рівня та нову "турботрійку".

Серед зовнішніх відмінностей від дорестайлінгової моделі – по-новому оформлені радіаторна решітка та передній бампер. Оптика – повністю світлодіодна, а матричні фари доступні опціонально.

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Крім того, оновлений Talisman отримав 10,2-дюймову цифрову панель приладів та інформаційно-розважальну систему Easy Link з екраном діагоналлю 9,3 дюйма. Вона підтримує як Android Auto, так і Apple CarPlay.

Список обладнання поповнився автопілотом другого рівня: він може взяти на себе управління на швидкості до 160 кілометрів на годину, самостійно розганяється та гальмує аж до повної зупинки. Разом з тим Talisman залишається єдиною моделлю в сегменті, яка за замовчуванням комплектується повнокерованим шасі 4Control. Також в оснащення моделі входять адаптивні амортизатори.

Що стосується гами двигунів, то до неї увійшов новий трициліндровий турбодвигун об'ємом 1,3 літра і потужністю 160 кінських сил. Він працює з семиступінчастим "роботом" з подвійним зчепленням. Також доступний колишній 1,8-літровий агрегат з віддачею 225 сил, який також встановлюється на Renault Megane RS і Alpine A110.

Лінійка дизелів представлена ​​1,7-літровим чотирициліндровим двигуном, який видає 120 або 150 сил (у залежності від ринку) і працює у парі з шестиступінчастою "механікою".

Крім того, для Talisman передбачений агрегат 2.0 Blue dCi у двох варіантах форсування: 160 або 200 сил. Він поєднується з шестиступеневою коробкою з подвійним зчепленням.

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