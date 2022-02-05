На руках: MamaRika присвятила пісню нову пісню коханому чоловікові

А ось іще одна музична прем'єра напередодні Дня закоханих. Співачка MamaRika потішила своїх прихильників піснею "На руках", присвяченою коханому чоловіку. Слухайте новинку разом з нами!

На своєму ютуб-каналі MamaRika виклала ліричне відео на пісню "На руках". Насолоджуйтеся новинкою на Радіо MAXIMUM та додавайте композицію до свого плейлиста!

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Трек був записаний спонтанно, як це завжди буває у нас із Ваньком Клименком, моїм саунд продюсером, який і є автором. Якось так склалося, що останнім часом всі мої пісні мають автобіографічний відтінок – і ця не стала винятком. Відчуваю її дуже глибокою, і особливою, бо вона про те, що проживаю саме зараз. Дорослі, усвідомлені, сильні почуття до найближчої людини, в руках якої я відчуваю себе маленькою дівчинкою, – розповіла співачка.

MamaRika – На руках, слухайте нову ліричну пісню від співачки:

Зворушлива новинка однозначно заслуговує на вашу увагу та місце у плейлисті. Тож слухайте її, а також діліться зі своїми друзями. Нехай якомога більше людей почують затишну пісню "На руках" від MamaRika.

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