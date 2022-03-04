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війна

Колір свободи: у Pantone присвятили два відтінки Україні

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Pantone підтримав Україну двома кольорями - фото 1
Pantone підтримав Україну двома кольорями

Інститут кольору Pantone теж не залишився осторонь нападу Росії на Україну. Тому в установі по-особливому проявили свою підтримку, опублікувавши два відтінки для українців.

Інститут кольору Pantone, який займається прогнозом колірних переваг, не міг не показати підтримку Україні. Світова спільнота усіляко намагається допомогти та підтримати українців після нападу російських окупантів на нашу землю. Кожен робить те, що може, тож і в Pantone символічно обрали кольори українського прапора, пише Радіо MAXIMUM.

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Відповідний допис зі стягом з'явився у соцмережах інституту, де можна побачити фото соняшників на фоні синього неба та зображення прапора. Хоч опису й не було, зате на зображенні було визначення відтінків: свобода – синій, активізація – жовтий.

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