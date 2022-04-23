На Рівненщині з'явився крихітний бойовий котик, якого назвали Джавелін

Котик народився під час війни

Цей маленький пухнастик має шанси стати зіркою мережі. Так, на Рівненщині з'явився котик, якого назвали Джавеліном.

Про це у своєму фейсбуці розповів начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль. Публікація супроводжується світлиною кошеняти.

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Глава ОВА розповідає, що котик народився на початку війни. Тож його вирішили назвати на честь протитанкового ракетного комплексу.

Сьогодні малеча "охороняє" Бугринську сільську раду. Місцеві кажуть – охоронець серйозний, – додав він.

Тож котика оберігають та годують. А ще надзвичайно сильно люблять.

Віталій Коваль зазначає, що настане перемога і ми відбудуємо нашу країну. І пухнастий Джавелін нагадуватиме нам про часи, які довелося пережити кожному українцеві. Часи нашої єдності та переродження нації.

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