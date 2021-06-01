На річці Гудзон у Нью-Йорку з'явився футуристичний парк Little Island: відео

У Нью-Йорку в акваторії річки Гудзон побудували парк Little Island за проєктом британського дизайнера Томаса Хезервіка. Це – острів площею 10 000 м2.

Так, парк, як й випливає з назви, дійсно є невеликим островом, який височить на 132 бетонних колонах. Little Island розробили Heatherwick Studio, інженерна фірма Arup і бюро MNLA, пише Dezeen.

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Острів розташовується в Челсі на заході Манхеттена і з'єднується з материком двома мостами. На території Little Island прокладені 540 метрів доріжок, висаджені 400 видів рослин, а також відкриті три концертні майданчики і амфітеатр на 700 глядачів.

З острова відкривається мальовничий вид на Гудзон. Поверхня парку хвилеподібна через різну висоту колон. Така концепція натхненна, за словами Хезервіка, його спостереженнями за старим пірсом, палі якого виступали з-під води.

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