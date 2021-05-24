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Кумедні та моторошні балкони з усього світу: епічні фото
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Балкони бувають красиві та практичні, а також дуже дивні та непотрібні. Саме останнім присвячена добірка цих фото, які точно підіймуть настрій. Звісно ж, якщо у вас є нормальний балкон.
Балкон можна назвати окремим видом розкоші, адже влітку це додаткова житлова площа та можливість побути на вулиці, не виходячи з дому. Але інколи архітектори псують і цей райське місце, передає Радіо Maximum. Тому зібрали найдивніші фото балконів з мережі, які змусять затримати погляд.
І ще: Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
"Чау-чау має власний балкон"
"Коли винесли на балкон кімнатні рослини"
"Нарешті знайшли меблі під мій крихітний балкон"
"Правила для балконів у моєму житловому комплексі суворі, але далеко не мені їх порушувати. Я відповідальний орендар. І ні, "мій друг" не зникне після Хелловіну"
"Вид з балкона до і після того, як зрізали дерево"
"Приватний балкон: це просто вид на стіну сусідньої будівлі"
"Це точно балкони?"
"Мої сусіди переробили балкон на піратський човен"
"Чи витримає балкон таку вагу?"
"Лише один мешканець отримає балкон"
"Балкони, на які неможливо потрапити"
"Ми знайшли крихітний непотрібний балкон"
"Балкони без входу та підлоги"
"Цей гострий балкон"
"Найменший балкон у світі"
"Просто балкони"
"Ще один балкон без входу"
"Беззмістовний балкон"
"Креативні балкони"
"Просто балкон у Ліверпулі"
"Незвичайний балкон у сусідів"
"Ціна за оренду дорожча, бо тут є "балкон"
"Дуже зручні балкони в Іспанії"
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