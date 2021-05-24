Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Кумедні та моторошні балкони з усього світу: епічні фото

  • 128
Дивні балкони - фото 1
Дивні балкони

Балкони бувають красиві та практичні, а також дуже дивні та непотрібні. Саме останнім присвячена добірка цих фото, які точно підіймуть настрій. Звісно ж, якщо у вас є нормальний балкон.

Балкон можна назвати окремим видом розкоші, адже влітку це додаткова житлова площа та можливість побути на вулиці, не виходячи з дому. Але інколи архітектори псують і цей райське місце, передає Радіо Maximum. Тому зібрали найдивніші фото балконів з мережі, які змусять затримати погляд.

І ще: Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)

"Чау-чау має власний балкон"

malmordar - фото 460746
malmordar

"Коли винесли на балкон кімнатні рослини"

Denys Vinson - фото 460747
Denys Vinson

"Нарешті знайшли меблі під мій крихітний балкон"

thejyppara - фото 460748
thejyppara

"Правила для балконів у моєму житловому комплексі суворі, але далеко не мені їх порушувати. Я відповідальний орендар. І ні, "мій друг" не зникне після Хелловіну"

FunWithPunko - фото 460749
FunWithPunko

"Вид з балкона до і після того, як зрізали дерево"

berchielli - фото 460751
berchielli

"Приватний балкон: це просто вид на стіну сусідньої будівлі"

Jagokoz - фото 460752
Jagokoz

"Це точно балкони?"

Ascic - фото 460754
Ascic

"Мої сусіди переробили балкон на піратський човен"

DTIT1TD - фото 460755
DTIT1TD

"Чи витримає балкон таку вагу?"

natezomby - фото 460756
natezomby

"Лише один мешканець отримає балкон"

ThatPugOverThere - фото 460757
ThatPugOverThere

"Балкони, на які неможливо потрапити"

famyott - фото 460758
famyott

"Ми знайшли крихітний непотрібний балкон"

ABSOLUTELY_NOT_TOM - фото 460759
ABSOLUTELY_NOT_TOM

"Балкони без входу та підлоги"

Anjel_ - фото 460760
Anjel_

"Цей гострий балкон"

S_K_01 - фото 460762
S_K_01

"Найменший балкон у світі"

breakola - фото 460763
breakola

"Просто балкони"

ZuperZlime - фото 460764
ZuperZlime

"Ще один балкон без входу"

lilcottoncandy - фото 460765
lilcottoncandy

"Беззмістовний балкон"

guccifernandoo - фото 460766
guccifernandoo

"Креативні балкони"

DeltaEngineer - фото 460767
DeltaEngineer

"Просто балкон у Ліверпулі"

EBannister03 - фото 460768
EBannister03

"Незвичайний балкон у сусідів"

Brick_dont_hit_back - фото 460770
Brick_dont_hit_back

"Ціна за оренду дорожча, бо тут є "балкон"

canyousavetheclique - фото 460773
canyousavetheclique

"Дуже зручні балкони в Іспанії"

Bricomaniaco - фото 460774
Bricomaniaco

Читайте також: Не архітектура, а сором: епічні фото будівель, які дивують

пропозиції партнерів
Новини