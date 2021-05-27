Міст з будинками вразив мережу: ефектне відео

Сьогодні мало кого може шокувати дивна архітектура, однак це містечко, яке розкинулось посеред мосту, справді дивує. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком CommonSchemeForYou опублікував короткий ролик з висоти пташиного польоту, який за короткий час опинився у топах, передає Радіо Maximum.

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Допис зібрав понад 27 тисяч балів та майже тисячу коментарів, а все тому, що в кадрі можна побачити міст, на якому спокійно розмістились будиночки. Він є абсолютно пішохідним, має красиві арки та відкриває неймовірні пейзажі. Але таке рішення коментаторам здається справді шаленим". Як вдалось визначити, це місто Чунцін – один з найбільших фінансових, промислових та наукових центрів Китаю. Тут нараховується близько 14 тисяч різних мостів. А цей 400-метровий міст розміщує будиночки та магазини у китайському та західному стилях.

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