На пуантах: Disney презентувала трейлер документального серіалу про балет

Компанія Disney презентувала трейлер документального серіалу On Pointe (На пуантах). Дивимося разом!

Серіал складатиметься з шести епізодів і розповість про молодих артистів балету, що борються за право стати прима-балеринами (для дівчаток) і прем'єр-танцюристами (для хлопчиків).

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Шоу надасть безпрецедентний доступ до престижної школи американського балету Нью-Йорка, на базі якої була заснована Американська балетна академія. У цьому серіалі розповідається про життя студентів у віці від 8 до 18 років, що втілюють в життя свої мрії стати професійними танцюристами балету у дуже конкурентному середовищі.

Прем'єра серіалу відбудеться на Disney+ 18 грудня.

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