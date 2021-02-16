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Дивіться, як некерований пікап боком їде крижаною вулицею: відео

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Автомобіль з'їхав вулицею, покритою льодом - фото 1
Автомобіль з'їхав вулицею, покритою льодом

Деякі американські штати накрила "арктична хвиля", тож не всі місцеві автомобілісти виявилися готові до наслідків різкого похолодання. У Нашвіллі, штат Теннессі, на відео потрапив некерований пікап, який ковзає боком вниз по вулиці. Дивіться епічне відео на Радіо МАКСИМУМ!

З минулого тижня в Нашвіллі повітря не прогрівається вище -3 градусів за Цельсієм, а вночі температура опускалася і до -12 градусів. У результаті різкого похолодання дороги замерзли та вкрилися льодом, що спричинило чимало проблем місцевим водіям.

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Серед них опинився і власник пікапа Ford F-150, який не впорався з керуванням. Автівка проїхала боком кілька десятків метрів вулицею з нахилом. Те, що відбувається, зафіксувала камера зовнішнього спостереження.

У коментарях під публікацією на сторінці WREG News Channel 3 у Facebook думки користувачів щодо того, що відбувається розділилися. Одні пошкодували водія, який опинився в екстремальній ситуації, інші ж вважали, що йому не вистачило досвіду. Інформації про те, чи вдалося автомобілісту загальмувати та чи не постраждав він, поки немає.

Декількома днями раніше у Техасі аномальні для штату холоду стали причиною масової ДТП: на трасі, вкритій льодом, зіткнулися близько 130 автомобілів, 65 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Для ліквідації наслідків аварії на місце прибули 26 пожежних машин і 80 поліцейських екіпажів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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