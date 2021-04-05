Девід Бекхем постав перед шанувальниками в образі пасхального кролика

Девід Бекхем з сім'єю відзначив католицький Великдень. У мережі з'явилися фото зі святкування.

Навіть якщо тобі 45 років, це ще не привід відмовитися від кумедних костюмів на Великдень. Тому колишня зірка світового футболу Девід Бекхем підтримав ідею своєї 9-річної дочки Харпер і зробив зворушливе святкове фото з кролячими вухами в честь католицького Великодня.

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Спортсмен позував у колі сім'ї. Свої образи сімейство доповнило кошиками у вигляді голови курчати. А знімки з'явився на сторінці дружини футболіста Вікторії Бекхем в Instagram.

"З Великоднем, модні кролики!", – підписала фото Вікторія.

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