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На продаж виставили розкішний 22-колісний будинок на колесах Вілла Сміта

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Автобудинок - фото 1
Автобудинок / thedrive

У США показали вражаючий будинок на колесах, створений на замовлення зіркового актора Вілла Сміта. Він коштує цілих 2,5 мільйона доларів і є одним із найдорожчих у світі. Дивіться огляд унікального автобудинку.

Унікальний пересувний будинок на індивідуальне замовлення Вілла Сміта побудувала компанія Anderson Mobile Estates з Техасу, яка займається такими кемперами вже понад 20 років, пише The Drive. Основою для дому на колесах став 6-осьова вантажівка.

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Будинок на колесах двоповерховий, а загальна площа приміщень – 111 квадратних метрів, тож у ньому можна проводити вечірки на 25-30 осіб. Усередині обладнали спальню з великим ліжком, вітальню з диванами, санвузол, кухню з плитою, холодильником та посудомийною машиною. За бажанням Вілла Сміта там помістили навіть невелику гримерку.

В автобудинку встановили 14 телевізорів та великий 100-дюймовий проєкційний екран для перегляду кіно. В обробці використано шкіри на 300 тисяч доларів та граніту на 125 тисяч доларів, а дороге дерево привезли з Франції. Один тільки кухонний стіл коштував 12 500 доларів.

Тепер цей величезний будинок на колесах з усіма вигодами продається за 2,5 мільйона доларів. Втім, якщо у вас немає на руках усієї суми, то можна орендувати його лише за 9 тисяч доларів на добу.

На продаж виставили розкішний 22-колісний будинок на колесах Вілла Сміта - фото 491072

На продаж виставили розкішний 22-колісний будинок на колесах Вілла Сміта - фото 491073

На продаж виставили розкішний 22-колісний будинок на колесах Вілла Сміта - фото 491074

На продаж виставили розкішний 22-колісний будинок на колесах Вілла Сміта - фото 491075

На продаж виставили розкішний 22-колісний будинок на колесах Вілла Сміта - фото 491076

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