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На продаж виставили поліцейський Ford Explorer рожевого кольору: фото
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На аукціон Mecum виставили Ford Explorer 2013 року. Він забарвлений в рожевий колір і має поліцейські модифікації.
В лоті не вказується, що автомобіль належав правоохоронцям. Але він має специфічний бампер з прожектором, маленькі ліхтарі, встановлені спереду і ззаду, гладкий дах без вантажних рейок і певні функції в салоні, що відповідає типовим поліцейським моделям, пише Motor1.
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Додати ці речі, звичайно, не важко, хоча прожектор, який закріплюється на болтах, не просто встановити. Аукціон також не багато розповідає про інші деталі Explorer.
Вони кажуть, що авто має спеціальну рожеву фарбу, цим же кольором наповнений інтер'єр, а сидіння мають білі вставки. Килим рожевий, вставки в дверях рожеві, а також багажне відділення має рожеву підлогу. Автомобіль їздить на замовних 20-дюймових колесах і оснащений 3,7-літровим двигуном V6. Під капотом, до речі, помітно білу фарбу, і це може бути ще одним доказом, що це старий поліцейський автомобіль.
Пробіг та стан позашляховика не згадується. Однак, вказана ціна від 15 000 до 20 000 доларів. Аукціон стартує 8 квітня 2021 року і завершується 10 квітня.
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