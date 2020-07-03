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818 "конячок" під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock

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Dodge Challenger SRT Super Stock – найпотужніший серійний маслкар - фото 1
Dodge Challenger SRT Super Stock – найпотужніший серійний маслкар

Сімейство Dodge Challenger зараз представлене дев'ятьма версіями, але зовсім скоро у лінійці з'явиться ще одна – дреговий Challenger SRT Super Stock. Спадкоємець "Демона" і SRT Hellcat Redeye наростив віддачу до 818 сил і тепер позиціонується як найпотужніший і найшвидший серійний маслкар.

У дрег-рейсингу Super Stock – це переважно серійні автомобілі, але з істотними доробками. Тому Challenger SRT Super Stock відрізняється навіть від попередника, SRT Hellcat Redeye. Тут використовується той же Hemi V8 6.2, але його віддача збільшена з 808 до 818 сил, а відсічення зрушене від 6300 до 6400 оборотів на хвилину. Тяга на задні колеса передається через посилений восьмидіапазонний "автомат" TorqueFlite 8HP90 і асиметричний диференціал підвищеного тертя.

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Стандартним для Challenger SRT Super Stock також стало widebody-обвішування з розширеними арками, 18-дюймові легкосплавні колеса з дреговими радіальними шинами Nitto NT05R, алюмінієві гальмівні супорти Brembo з чотирма поршнями і диски діаметром 360 міліметрів "по колу". У підвісці – адаптивні амортизатори Bilstein з особливим режимом роботи Track, в якому забезпечується краще зчеплення коліс з дорогою.

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413840

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413841

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413842

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413843

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413844

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413845

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413846

Крім цього, є функції лонч-контролю і Line Lock для прогріву задніх покришок перед заїздом, а також Launch Assist, що не допускає вертикального переміщення коліс при різкому старті, і Torque Reserve, яка підвищує тиск у компресорі і створює запас крутного моменту при розгоні з місця. Технологія SRT Power Chiller – охолодження повітря у нагнітачі за допомогою холодагенту кондиціонера – запозичена у лімітованого Challenger Demon.

818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413847
818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413849
818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413850
818 'конячок' під капотом: представлено Dodge Challenger SRT Super Stock - фото 413848

З місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) купе Dodge Challenger SRT Super Stock розганяється за 3,25 секунди проти 3,4 у Challenger SRT Redeye. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 270 кілометрів на годину. За цим показником новинка поступається Redeye, який на стокових шинах міг досягти 327 кілометрів на годину.

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Джерело: Motor
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