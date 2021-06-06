Ці три аутентичні Aston Martin пустять з молотка за величезні гроші

Рідкісні автомобілі Aston Martin пройшли повну реставрацію. Мінімальна вартість примірника становитиме 5 600 000 доларів!

На британській виставці Concours, яка пройде в Лондоні, продадуть відразу три унікальні Aston Martin DB5 в модифікації Vantage середини 60-х років минулого століття, повідомляє Car and Driver.

І ще: Горе-водій загнав BMW у пісок, замкнув ключі всередині і залишив увімкнену задню передачу

Рідкісні спорткари пройшли глибоку реставрацію, в ході якої автомобілям повернули ідеальний зовнішній і технічний стан. Всі три автомобілі оцінили в 5,6 мільйона доларів. Aston Martin DB5 зразка 60-х років минулого століття здобув популярність завдяки тому, що був одним з автомобілів знаменитого кіношпіона Джеймса Бонда. Причому за кермом британського спорткара побували відразу кілька акторів.

Унікальним екземпляром стане єдиний у своєму роді універсал Aston Martin DB5 Vantage. За кожен рідкісний Aston Martin DB5 Vantage в ході аукціону планують виручити від 5,6 до 7,8 мільйона доларів.

Це цікаво: Найнадійніші авто за версією британських експертів