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Ці три аутентичні Aston Martin пустять з молотка за величезні гроші

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Вінтажні Aston Martin - фото 1
Вінтажні Aston Martin / carscoops

Рідкісні автомобілі Aston Martin пройшли повну реставрацію. Мінімальна вартість примірника становитиме 5 600 000 доларів!

На британській виставці Concours, яка пройде в Лондоні, продадуть відразу три унікальні Aston Martin DB5 в модифікації Vantage середини 60-х років минулого століття, повідомляє Car and Driver.

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Рідкісні спорткари пройшли глибоку реставрацію, в ході якої автомобілям повернули ідеальний зовнішній і технічний стан. Всі три автомобілі оцінили в 5,6 мільйона доларів. Aston Martin DB5 зразка 60-х років минулого століття здобув популярність завдяки тому, що був одним з автомобілів знаменитого кіношпіона Джеймса Бонда. Причому за кермом британського спорткара побували відразу кілька акторів.

Ці три аутентичні Aston Martin пустять з молотка за величезні гроші - фото 462405

Ці три аутентичні Aston Martin пустять з молотка за величезні гроші - фото 462406

Ці три аутентичні Aston Martin пустять з молотка за величезні гроші - фото 462407

Унікальним екземпляром стане єдиний у своєму роді універсал Aston Martin DB5 Vantage. За кожен рідкісний Aston Martin DB5 Vantage в ході аукціону планують виручити від 5,6 до 7,8 мільйона доларів.

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