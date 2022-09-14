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На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі

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На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі - фото 1

У Лас-Вегасі на аукціон Mecum виставили рідкісний та незвичайний автомобіль – Stutz Blackhawk 1971 року. Машину було створено спеціально для Елвіса Преслі, і вона була найдорожчою та найрозкішнішою у США свого часу.

Елвіс Преслі відомий своєю любов'ю до автомобілів марки Cadillac, але в його колекції були й інші машини – Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce, Maserati. А ексклюзивних Stutz Blackhawk у нього було одразу чотири, пише Mecum Auctions.

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На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі - фото 513059

Stutz Blackhawk випускали в 1971-1987 роках і він був найдорожчим і найрозкішнішим американським авто свого часу. У 70-х розкішна модель коштувала 22 500 доларів (157 600 доларів за сучасним курсом) – на рівні Ferrari та Lamborghini тих років.

Крім Елвіса Преслі Stutz мали Френк Сінатра, Елтон Джон, Пол МакКартні та Аль Пачіно. Усього за 16 років випустили лише 500-600 Blackhawk.

В обробці салону використовували дорогі шкіру та дерево, а кермо Stutz Blackhawk прикрашене 24-каратним золотом. Оснащення авто було дуже передовим для 70-х – центральний замок, сигналізація, клімат-контроль, датчик світла, круїз-контроль.

Stutz Blackhawk оснащували на вибір різними двигунами. Авто Елвіса Преслі отримало топовий 7,5-літровий V8 Pontiac потужністю 425 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП воно розганяється до 100 км/год за 8,4 секунди і може розвинути 210 км/год.

Елвіс Преслі користувався Stutz Blackhawk кілька років, але експлуатував його не дуже активно. Потім король рок-н-ролу подарував авто своєму лікареві, про що свідчить пам'ятна табличка у салоні.

На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі - фото 513057
На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі - фото 513058
На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі - фото 513055
На продаж виставили дуже рідкісне та оригінальне авто Елвіса Преслі - фото 513056

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