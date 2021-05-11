На продаж виставили дитячий військовий позашляховик Jeep: фото

На аукціон RM Sotheby's виставили дитячий військовий автомобіль Jeep. Унікальна зменшена копія позашляховика працює і оснащена автентичними аксесуарами.

Як пише Motor1, цей екземпляр був виготовлений компанією East Coast Mini Classics зі штату Мен, США. Він стилізований під військову модель Willys MB 1941-1945 років і має повністю зварений сталевий кузов на звареній рамі. Він оснащений м'якими сидіннями, а автентичності додають аксесуари: консервна банка, фляги і сумки для зберігання.

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Крім цього, це повністю робочий автомобіль, що їздить з 13-сильним двигуном Honda з електричним пуском і гідростатичним приводом з реверсом. Серед інших технічних характеристик: подвійні гідравлічні дискові гальма з аварійним паркувальним гальмом, рейкове і шестеренні рульове управління, підвіска на всі колеса і повністю плаваюча задню вісь з алюмінієвим диференціалом. Він також має вихлоп з нержавіючої сталі, який виступає збоку, і потужну масляну систему охолодження.

Щоб придбати цю круту іграшку для свого малюка, потрібно діяти швидко, позаяк торги закінчуються 13 травня. Поточна ставка становить 11 000 доларів, і схоже продавець просить ще на 500 доларів більше.

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