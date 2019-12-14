Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса

Чоловік вважав свої відносини ідеальними, поки до нього в гості не приїхав брат і не розкрив правду про його кохану. Китаєць випадково дізнався, що в той час, коли його дівчина нібито ходила в бібліотеку, вона насправді знімалася в порно.

Житель китайського Сіная на ім'я Сяо приїхав на навчання в австралійський Перт. Там він познайомився з дівчиною, з якою почав зустрічатися. Їхні стосунки здавалися китайцеві ідеальними, поки до нього в гості не приїхав брат.

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Хлопець погостював у пари, і полетівши додому, прислав Сяо посилання на порнографічний відеоролик. Виявилося, що в ньому знімалася дівчина китайця. Він написав коханій, і та навіть не стала заперечувати, що знімається в порно і працює в ескорт службі. Дівчина зазначила, що вона займається цим заради грошей.

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