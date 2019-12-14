Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса

  • 215
Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса - фото 1

Чоловік вважав свої відносини ідеальними, поки до нього в гості не приїхав брат і не розкрив правду про його кохану. Китаєць випадково дізнався, що в той час, коли його дівчина нібито ходила в бібліотеку, вона насправді знімалася в порно.

Житель китайського Сіная на ім'я Сяо приїхав на навчання в австралійський Перт. Там він познайомився з дівчиною, з якою почав зустрічатися. Їхні стосунки здавалися китайцеві ідеальними, поки до нього в гості не приїхав брат.

Це цікаво: Pornhub підбив підсумки 2019: які відео і порнозірки найпопулярніші в Україні

Хлопець погостював у пари, і полетівши додому, прислав Сяо посилання на порнографічний відеоролик. Виявилося, що в ньому знімалася дівчина китайця. Він написав коханій, і та навіть не стала заперечувати, що знімається в порно і працює в ескорт службі. Дівчина зазначила, що вона займається цим заради грошей.

Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса - фото 373994

Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса - фото 373995

Хлопець випадково дізнався, що його дівчина порноактриса - фото 373996

Читайте також: Кунілінгус, мінет та інші пестощі: 6 міфів про оральний секс (18+)

Джерело: worldofbuzz
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай музичні треки за кадром з кліпу
  • 10 грудня, 12:00
  • 716
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 761
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1091
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл