На популярному сервісі Airbnb здають в оренду будинок у стилі Барбі: яскраві фото

У 2019 компанія Mattel відзначає 60 років ляльки Барбі. На честь ювілею на Airbnb з'явилася локація Barbie Malibu Dreamhouse: будинок на схилі пагорба з відкритими терасами, пейзажним басейном і кінозалом.

Будинок оформлений в стилі ляльки, з елементами інтер'єру та декору рожевого кольору. У будівлі дві спальні, кабінет і вітальня-їдальня. Одночасно розміститися в ньому зможуть чотири особи. У гардеробі можна запозичити одяг в стилі Барбі. У колекції є кілька уніформ, що представляють ті професії, які "приміряла" знаменита лялька.

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Крім життя в рожевому будинку, гостям запропонують пережити особливий досвід, який повинен нагадати про різноманітні досягнення Барбі. Наприклад, вони зможуть зайнятися фехтуванням на даху резиденції в компанії шаблістки Ібтіхадж Мухаммад, що стала прообразом першої Барбі в хіджабі, або приготувати їжу за допомогою рожевих столових приладів в компанії місцевого шеф-кухаря Джини Кларк-Хельм.

Бронювання буде відкрите сьогодні, 23 жовтня, о 11:00 за тихоокеанським часом. Забронювати будинок можна тільки на дві доби. Зібрані кошти Airbnb передасть проєкту The Barbie Dream Gap Project, який дає молодим дівчатам ресурси і підтримку для здійснення їхніх мрій.

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